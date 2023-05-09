Шмигаль обговорив із фон дер Ляєн експорт української агропродукції до ЄС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вдячний Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та її команді за візит до Києва.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Порушив питання експорту української аграрної продукції до Європейського Союзу. Вдячний за підтримку ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо створення координаційної групи для моніторингу відповідних проблемних питань", - зазначив прем'єр.

За його словами, під час зустрічі обговорили виконання семи рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали при здобутті статусу кандидата.

"Перебуваємо на завершальному етапі щодо їх виконання та тісно співпрацюємо з ЄС на всіх рівнях. Також торкнулися питання роботи Міжвідомчої координаційної платформи донорів", - додає Шмигаль.

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"Дякую Урсулі фон дер Ляєн за особисте лідерство у підтримці України та Європейській комісії за потужну всебічну допомогу. Наближаємо реалізацію нашої амбітної мети - набуття повноправного членства України в ЄС", - резюмує очільник уряду.