Шмигаль обговорив із фон дер Ляєн експорт української агропродукції до ЄС
Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Порушив питання експорту української аграрної продукції до Європейського Союзу. Вдячний за підтримку ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо створення координаційної групи для моніторингу відповідних проблемних питань", - зазначив прем'єр.
За його словами, під час зустрічі обговорили виконання семи рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали при здобутті статусу кандидата.
"Перебуваємо на завершальному етапі щодо їх виконання та тісно співпрацюємо з ЄС на всіх рівнях. Також торкнулися питання роботи Міжвідомчої координаційної платформи донорів", - додає Шмигаль.
"Дякую Урсулі фон дер Ляєн за особисте лідерство у підтримці України та Європейській комісії за потужну всебічну допомогу. Наближаємо реалізацію нашої амбітної мети - набуття повноправного членства України в ЄС", - резюмує очільник уряду.