Особиста інформаторка генерала ГРУ Дубінського отримала 12 років тюрми, - СБУ

Завдяки СБУ 12 років за ґратами проведе особиста інформаторка генерала російського ГРУ Сергія Дубінського, який причетний до збиття "Боїнга" MH-17. Зрадниця "зливала" окупантам інформацію про Сили оборони України у фронтових районах Донеччини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, поплічницею агресора є особиста інформаторка кадрового співробітника російської воєнної розвідки генерал-майора Сергія Дубінського, також відомого під позивним "Хмурий". Саме він причетний до збиття пасажирського літака "Боїнг", який виконував рейс MH-17 у липні 2014 року.

Встановлено, що ворожа інформаторка, яка мешкала у селищі Благодатне Донецької області, особисто знайома з терористом. Після початку повномасштабного вторгнення вона вийшла через анонімний месенджер на "Хмурого" і запропонувала свою допомогу у війні проти України. За його вказівкою зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районах Вугледара, Павлівки та Великої Новосілки.

Також вона передавала воєнній розвідці РФ інформацію про фортифікаційні споруди та інженерні загородження українських військ на східному фронті. Крім того, колаборантка проводила відеофіксацію наслідків російських повітряних атак на території регіону і відправляла агресору відповідні "звіти". Ще одним її завданням був збір і передача ворогу персональних даних учасників руху опору на тимчасово окупованій території на сході України.

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Співробітники СБУ затримали зловмисницю у червні 2022 року в результаті спецоперації у Кременчуці, де вона намагалась переховуватись від правосуддя.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав жінку винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ) і призначив покарання у виді 12 років тюрми з конфіскацією майна.