Україна очікує на політичне запрошення до НАТО на липневому саміті, - Стефанішина

Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Про це віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, влада України впевнена, що зараз немає жодних об'єктивних причин, щоб не запрошувати нашу країну до НАТО.

"Тобто політичне запрошення України до НАТО можливе, і ми на нього чекатимемо у Вільнюсі. Сподіваємося, що союзники будуть готові обговорити це на саміті", - зазначила Стефанішина.

Вона також наголосила, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті тільки в форматі офіційної зустрічі. Вона нагадала, що Угорщина блокувала засідання комісії Україна-НАТО на рівні лідерів, тому Зеленський був запрошений як неофіційний гість.

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Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков детальніше розповідав про очікування від саміту НАТО. Перш за все, за його словами, уряд сподівається на "чіткий алгоритм отримання членства".