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Україна очікує на політичне запрошення до НАТО на липневому саміті, - Стефанішина

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Україна очікує на політичне запрошення до НАТО на липневому саміті, - Стефанішина
Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Про це віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

За її словами, влада України впевнена, що зараз немає жодних об'єктивних причин, щоб не запрошувати нашу країну до НАТО.

"Тобто політичне запрошення України до НАТО можливе, і ми на нього чекатимемо у Вільнюсі. Сподіваємося, що союзники будуть готові обговорити це на саміті", - зазначила Стефанішина. 

Вона також наголосила, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті тільки в форматі офіційної зустрічі. Вона нагадала, що Угорщина блокувала засідання комісії Україна-НАТО на рівні лідерів, тому Зеленський був запрошений як неофіційний гість. 

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Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков детальніше розповідав про очікування від саміту НАТО. Перш за все, за його словами, уряд сподівається на "чіткий алгоритм отримання членства". 

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Топ коментарі

  • Oleksandr Pohribnyi 73889f30
    Чергова зелина балаболка!
  • Ігор Сірко
    Та очікувати можна і до 2го пришестя... Членство в НАТО це і таємна діяльність... ну ви дурнуваті, чи що ? З ялдаком, і ще купою бакланів в ОПі.. ?
  • Николай Нестор Нагорняк 3f9efcee
    Україна очікує на політичне запрошення до НАТО на липневому саміті.

    Надії на прийняття України в НАТО, як в те, що "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!"

    Як написав Colt

    Чего она вылезла? Кто её тянет за язык ?
    Дали вказівку виставити Україну ідіоткою ?
    Стефанишина, бачте, очікує ...
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