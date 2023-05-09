Україна очікує на політичне запрошення до НАТО на липневому саміті, - Стефанішина
Про це віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, влада України впевнена, що зараз немає жодних об'єктивних причин, щоб не запрошувати нашу країну до НАТО.
"Тобто політичне запрошення України до НАТО можливе, і ми на нього чекатимемо у Вільнюсі. Сподіваємося, що союзники будуть готові обговорити це на саміті", - зазначила Стефанішина.
Вона також наголосила, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті тільки в форматі офіційної зустрічі. Вона нагадала, що Угорщина блокувала засідання комісії Україна-НАТО на рівні лідерів, тому Зеленський був запрошений як неофіційний гість.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков детальніше розповідав про очікування від саміту НАТО. Перш за все, за його словами, уряд сподівається на "чіткий алгоритм отримання членства".