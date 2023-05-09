Збивати всі ракети неможливо через велику лінію фронту та необхідність постійно переміщувати сили ППО, - Ігнат

У Повітряних силах назвали дві причини, через які неможливо миттєво перехоплювати російські ракети і дрони.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Причин, чому українська ППО не може відразу перехоплювати усі ракети Росії, Ігнат назвав дві:



По-перше, лінія фронту надзвичайно велика - станом на 9 травня вона сягає приблизно 2,5 тисяч кілометрів, і наявних в України ресурсів недостатньо, щоб покрити її усю.



Друга ж причина, яку назвав полковник - необхідність постійно переміщувати сили ППО, щоб ворог не дізнався про їхнє розташування.

За словами Ігната, небезпеки варто очікувати не лише з боку Росії, але і від Білорусі - оскільки збройна агресія від північного сусіда вже була на початку повномасштабного вторгнення.

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"Далі є територія північних областей, з Росією – це Чернігівська, Сумська, Харківська області; далі лінія бойового зіткнення на Сході, узбережжя Чорного моря і Придністров'я. Атаки можуть відбуватися, і вони відбуваються, з різних напрямків", - пояснив він.

Речник Повітряних сил нагадав, що Україна зазнавала атак навіть з боку невизнаного Придністров'я та Молдови - і для того, щоб покрити увесь повітряний простір України, потрібна величезна кількість бойових систем ППО, яких наразі в України немає.

Ще одна причина, через яку не вдається збивати російські ракети відразу - постійне переміщення систем ППО для того, щоб ворог не знав про їхнє розташування. Ігнат наголосив, що зараз українські системи ППО організовані таким чином, щоб прикривати локально великі міста, важливі державні установи тощо.

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