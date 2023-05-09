Окупанти на Луганщині створили нові "військкомати", бо попередні не виконали "план з мобілізації"
1 1450
На окупованій Луганщині окупанти заново створюють "військкомати", оскільки попередні установи не спроможні виконати план з примусової мобілізації громадян України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Окупанти ліквідують "воєнний комісаріат" на зайнятій ними частині Луганщини, бо він не спроможний виконати план з мобілізації необхідної кількості людей до лав окупаційної армії, оскільки місцеві мешканці уникають призову всіма можливими способами.
Замість нього діятиме новий орган - "Федеральна казенна установа воєнний комісаріат". Керуватиме нею не місцеві зрадники, а росіяни.
Нагадаємо, росіяни планують створити спеціальні табори для чоловіків призовного віку, яких "евакуйовують" з тимчасово окупованих територій.