Інформація про закупівлю продуктів харчування для ЗСУ стане відкритою, - Шмигаль

Інформація про закупівлі продуктів харчування для ЗСУ, зокрема орієнтовні обсяги, умови та терміни постачання, стане відкритою.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами на час воєнного стану оборонні закупівлі будуть розділені на дві групи. Перша група – це зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформація про ці закупівлі залишиться закритою. Друга група – це, наприклад, продукти харчування.

"Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок. Також в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи", - пояснив Шмигаль.

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Нагадаємо, у січні ЗМІ повідомили, що Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Також значно вищими за магазинні виявилися ціни на овочі та інші продукти.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а нібито за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноборони звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.

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Згодом Хмельницькому, Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку повідомили про підозри за фактом розтрати державних коштів на суму 107,79 млн грн шляхом закупівлі 5700 неякісних бронежилетів для ЗСУ.

10 квітня міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ "Про затвердження Складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України".

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