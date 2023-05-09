Україна отримала від ЄС 20$ мільярдів з початку повномасштабного вторгнення, - Шмигаль

Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії отримала від Євросоюзу та його інституцій 20 мільярдів доларів для підтримки економічної та фінансової стабільності.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку повномасштабного російського вторгнення ЄС став основним донором для українського бюджету. 20 мільярдів доларів країни-члени ЄС та його інституції надали для підтримки економічної та фінансової стабільності України", - зазначив Шмигаль.

Він відзначив, що військова допомога від членів ЄС допомагає Україні зупинити російського загарбника. Десять пакетів санкцій ЄС проти Росії вже суттєво ускладнюють кремлівському режиму фінансування цієї агресії.

"І ми розраховуємо на продовження такої санкційної політики. Вдячні нашим європейським друзям і союзникам за гуманітарну допомогу. За те, що прийняли мільйони українських родин. Вдячні за всі кроки солідарності та підтримки. Бо перемога України – це перемога Європи", - резюмував прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продовжуватимуть підтримувати Україну попри позицію деяких республіканців, - лідер партії в Сенаті Макконнелл

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз продовжить надавати Україні фінансову підтримку і вже розпочав роботу над допомогою після 2023 року.