Переговори щодо зернової угоди відбудуться 10-11 травня у Стамбулі, - Міноборони Туреччини

Двосторонні та багатосторонні зустрічі з Україною, ООН та РФ про роботу "зернового коридору", організовані Туреччиною, відбудуться 10-11 травня у Стамбулі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві Міноборони Туреччини у вівторок.

"На переговорах буде обговорено продовження "зернової угоди" з метою забезпечення швидкої, безпечної та ефективної роботи "зернового коридору", життєво важливого для світового продовольчого постачання та безпеки та запобігання збиткам країнам, що потребують, шляхом забезпечення стабільності цін на продовольство", – зазначається в повідомленні.

Згідно з ним, також сторони обговорять питання складання докладного та безпечного плану евакуації для повернення турецьких торгових суден та їхніх екіпажів, що застрягли в українських портах через війну.

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Чорноморську зернову ініціативу щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" було укладено 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Вона продовжувалася двічі, востаннє – 18 березня. Однак, якщо Україна заявляє, що ініціативу продовжено на 120 днів, то Росія – що лише на 60.

Блокованим у портах України залишається 51 судно з 670 тис. тонн різних вантажів, у тому числі зернових, та близько 230 членами екіпажу, повідомляло раніше агентство "Інтерфакс-Україна" Адміністрація морських портів України (АМПУ). При цьому в портах Миколаївського регіону заблоковано 30 суден, з яких вісім із понад 165 тис. тонн агропродукції.

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