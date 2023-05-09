Окупанти готують нову хвилю депортації українців з Запорізької області, - Центр нацспротиву
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Окупанти готують нову хвилю депортації українців з тимчасово окупованої частини Запоріжжя, прикриваючись "евакуацією".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Росіяни вже підготували "евакуаційні автобуси", визначили групи колаборантів, що будуть контролювати процес, і прийняли рішення про припинення роботи підконтрольних окупантам "закладів освіти"", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти вже почали підготовку до депортації. В деяких містах тимчасово окупованих районів Запорізької області вже підготували автобуси для вивезення дітей та співробітників банківських установ.
Раніше Центр нацспротиву повідомляв, що росіяни збираються під час так званих "евакуацій" фільтрувати чоловіків та відправляти їх спочатку в спеціальні табори, а потім на фронт.