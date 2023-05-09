Окупанти готують нову хвилю депортації українців з Запорізької області, - Центр нацспротиву

Окупанти готують нову хвилю депортації українців з тимчасово окупованої частини Запоріжжя, прикриваючись "евакуацією".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни вже підготували "евакуаційні автобуси", визначили групи колаборантів, що будуть контролювати процес, і прийняли рішення про припинення роботи підконтрольних окупантам "закладів освіти"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти вже почали підготовку до депортації. В деяких містах тимчасово окупованих районів Запорізької області вже підготували автобуси для вивезення дітей та співробітників банківських установ.

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Раніше Центр нацспротиву повідомляв, що росіяни збираються під час так званих "евакуацій" фільтрувати чоловіків та відправляти їх спочатку в спеціальні табори, а потім на фронт.