Урізаний парад в Москві може відображати проблеми Росії в забезпеченні своїх військ, - NYT

Щорічний парад на 9 травня в Москві - це традиційно грандіозне видовище, покликане продемонструвати військову міць Росії. Цього року, однак, багато чого не вистачало.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN, йдеться у матеріалі New York Times.

Вперше за багато років лише один танк радянських часів Т-34 - символ радянської перемоги над нацистською Німеччиною - перетнув площу, очоливши набагато коротшу, ніж зазвичай, лінію бронетехніки, систем ППО і пускових установок міжконтинентальних ракет. Було менше військ, які марширували в ретельно відпрацьованих хореографічних композиціях, і не було прольоту військово-повітряних сил.

"Урізаний парад, схоже, відображає проблеми Росії в забезпеченні своїх військ, які воюють проти України, особливо в той час, коли Київ готується до очікуваного контрнаступу, метою якого буде прорвати укріплені оборонні лінії Москви", - пише New York Times.

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Можливо, така скромність також стала відповіддю на критику з боку деяких активістів і блогерів, які підтримують війну проти України, але ставлять під сумнів необхідність помпезної демонстрації військової техніки в той час, коли багатьом російським військовим підрозділам не вистачає необхідного озброєння і припасів. Чиновники по всій Росії також скоротили щорічне святкування. Понад 20 міст відмовилися від військових парадів, а організатори скасували популярний загальнонаціональний марш "безсмертний полк". Найчастіше скасування заходів пояснювали питаннями безпеки, але деякі аналітики також припускають, що насправді це пов’язано зі страхом перед внутрішніми заворушеннями.

"Рік тому, коли повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже вирувало, Красна площа, однак, гуділа від звуків двигунів новітніх танків, ракетних установок і артилерійських систем, які використовувалися на полі бою в Україні. Цього року, однак, було лише кілька десятків одиниць техніки, а частина параду з демонстрацією бронемашин виявилася приблизно вдвічі коротшою, ніж у 2022 році", - помітили журналісти New York Times.

Загальна тривалість прямого ефіру параду також була коротшою, ніж у попередні роки, і його не знімали з повітря. Оскільки дронам заборонили літати над Москвою після нещодавнього удару безпілотників по Кремлю.

Цього року щорічне авіашоу взагалі скасували без жодних пояснень. Минулого року його також скасували, нібито через погодні умови. У параді взяли участь 30 військових з'єднань, на відміну від 33 минулого року, а також 530 військовослужбовців, які воювали в Україні, - заявили в Кремлі. Для декого в Росії це стало полегшенням.

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