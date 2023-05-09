Rheinmetall планує у майбутньому відкрити власні заводи на території України

Найбільший виробник зброї Німеччини Rheinmetall планує в майбутньому виробляти на території України танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави Rheinmetall Арміна Паппергера.

"Триває робота над укладанням деяких угод про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями у найближчі тижні", - сказав Паппергер.

Йдеться про спільні підприємства з виробництва танків, ППО та боєприпасів.

"Таким чином ми даємо Україні можливість захистити себе у середньостроковій та довгостроковій перспективі", - додав глава Паппергер.

За його словами, Україна інвестуватиме у нові заводи. Як конкретний приклад він навів відомий план будівництва основних бойових танків Panther в Україні. Він вважає, що найближчими десятьма роками попит з боку України на подібне озброєння буде дуже високим.

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Раніше повідомлялося, що Rheinmetall готова виробляти до 600 тисяч снарядів на рік для України.