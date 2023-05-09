Треба зробити так, щоб Україна здобула перемогу якнайшвидше, - глава МЗС Великої Британії Клеверлі

Треба зробити так, щоб Україна здобула перемогу якнайшвидше. Найкращій спосіб досягти цього - надати Києву всі необхідні засоби.

Про це заявив Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у вівторок під час виступу в "Атлантичній раді" у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що нам потрібно зробити, так це покінчити із цим конфліктом, і ми маємо довести його до завершення швидко. Ось чому Велика Британія на початку нинішнього року вирішила суттєво посилити підтримку України", - зауважив він.

Він наголосив, що Британія не лише активно надає підтримку українцям, але також голосно закликає союзників надати якнайбільше допомогти в якнайшвидше.

"Отже, наша точка зору така, що Україна має досягти успіху, має досягти перемоги, і найгуманніший спосіб зробити це – перемогти швидко. Найкращий спосіб зробити це – дати їм інструменти, необхідні для виконання роботи, і дати їм ці інструменти тут і зараз", - зазначив глава Клеверлі.

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Він наголосив, що Росія має вивести свої війська, а Україна – повернути свій суверенітет.

За словами Клеверлі, українські сили після повномасштабної війни, розв’язаної РФ, продемонстрували високу ефективність у захисті країни від масивної російської армії та перевершили очікування міжнародної спільноти.

"Упродовж цього конфлікту українці перевершили очікування. Вони готувалися, вони тренували свої війська, вони навчалися під час цього конфлікту, і вони показали, що є дуже й дуже ефективними захисниками своєї країни",- зауважив він.

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Водночас, Клеверлі зазначив, що відкинути російські сили швидким і рішучим проривом може бути складно, і в цьому питанні потрібно залишатися реалістами та бути готовими відповідати рішуче на можливу ескалацію з боку Путіна.

"Тож Велика Британія вважає, що ми повинні бути з ними. Зараз я сподіваюся й очікую, що вони впораються дуже й дуже добре", - резюмував Клеверлі.

Як повідомлялося, глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі 8 травня вирушив до Вашингтона, де обговорить важливість підтримки України та забезпечення її перемоги у війні проти РФ.

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