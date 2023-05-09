Остаточні плани контрнаступу ЗСУ ще не затвердив президент, - Данілов

Остаточні плани контрнаступу Збройних сил України, включно з термінами та напрямками просування військ, ще не затверджені верховним головнокомандувачем, розповів секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов.

"У кабінеті верховного головнокомандувача - президента нашої країни ухвалюватиметься крайнє рішення щодо термінів і напрямків (контрнаступу - ред). І коли хтось починає про щось говорити, навіть із поважних інституцій на Заході, повірте: людей, які на сьогодні знають точно всі наші плани, не існує. Тому що остаточні плани ще не затверджено", - розповів Данілов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, наразі опрацьовується відразу кілька варіантів контрнаступу.

"Ми маємо кілька варіантів. Вони всі перебувають у роботі. І залежно від тих обставин, які будуть на той чи інший час, ухвалюватимуться ті чи інші рішення. Не потрібно очікувати чи не очікувати (контрнаступу - ІФ-У). Ми вже довели, що ми непереможна нація, і ми обов'язково це зробимо. І завдяки нашим партнерам зокрема", - зазначив він.

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