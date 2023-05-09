Новини • Війна

Нардеп "Голосу", воїн Костенко розповів про підготовку до наступу: Це комплексна робота

3 63812
Нардеп "Голосу", воїн Костенко розповів про підготовку до наступу: Це комплексна робота
Україна комплексно готується до майбутньої наступальної кампанії і про цю підготовку звітують відповідні органи.

Про це повідомив народний депутат "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На останньому засіданні безпекового комітету, куди приходив міністр оборони і представники всіх розвідок, які є, ми чули доповіді. Тож можу запевнити, вся робота ведеться комплексно для того, щоб в перспективі проводити дії щодо звільнення наших територій", — повідомив народний депутат.

За словами Костенка, підготовка до контрнаступу триває вже певний час.

"Підготовка до наступу ведеться і не один тиждень. Це не просто заряджання зброї на передньому краї, це кропітка робота по тилах противника. Ми бачимо, що вона ведеться нашими силами спеціальних операцій, ГУР МО та іншими. І вона має певний результат", — наголосив представник "Голосу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнери не дають нам все необхідне, оскільки самі не хочуть залишитися без запасів зброї, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Maks Im c4439b0c
    Действующий депутат ВР, который на фронте. Полковник СБУ и ветеран АТО не угодил здешним коментаторам,) ну не разбирется он ни в чем, вы то лучше всех такое знаете. Так может отправите своих действующих депутатов ВР на фронт, пусть выполняют ваши рекомендации).
  • MrStepanovM
    блд..зуби болять від таких невігласів...хоч би трохи поцікавились хто такий пан Костенко перш ніж лайно накидати...експерти диванні...
  • Alexey G
    Де вони таке купуют? "Підготовка до наступу це комплексний процесс!"
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини