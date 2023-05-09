Нардеп "Голосу", воїн Костенко розповів про підготовку до наступу: Це комплексна робота

Україна комплексно готується до майбутньої наступальної кампанії і про цю підготовку звітують відповідні органи.

Про це повідомив народний депутат "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На останньому засіданні безпекового комітету, куди приходив міністр оборони і представники всіх розвідок, які є, ми чули доповіді. Тож можу запевнити, вся робота ведеться комплексно для того, щоб в перспективі проводити дії щодо звільнення наших територій", — повідомив народний депутат.

За словами Костенка, підготовка до контрнаступу триває вже певний час.

"Підготовка до наступу ведеться і не один тиждень. Це не просто заряджання зброї на передньому краї, це кропітка робота по тилах противника. Ми бачимо, що вона ведеться нашими силами спеціальних операцій, ГУР МО та іншими. І вона має певний результат", — наголосив представник "Голосу".

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