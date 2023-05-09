Група європейських країн шукає для України постачальників ракет дальністю до 300 км, - Reuters

Група європейських країн на чолі з Великою Британією шукає компанії, зацікавлені у постачанні Україні ракет з дальністю дії до 300 км.

Заклик до компаній, які можуть надати такі ракети, міститься в оголошенні, опублікованому минулого тижня Міжнародним фондом для України - групою країн, до якої входять Великобританія, Норвегія, Нідерланди, Данія і Швеція, - створеним для надання зброї Києву, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Міністерство оборони Великої Британії, яке керує фондом, попросило компанії вийти на зв'язок, якщо вони можуть надати ракети, які можна запускати з суші, моря або повітря, з корисним навантаженням від 20 до 490 кг.

В оголошенні були вказані й інші вимоги, зокрема, "низька ймовірність перехоплення", "можливість планування місії" і "методи проникнення через систему протиповітряної оборони для підвищення ймовірності успішного удару". У повідомленні зазначалося, що з компаніями, які відгукнулися, зв'яжуться з 5 червня.

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Reuters зауважує, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що остаточного рішення про відправку ракет в Україну з можливостями, викладеними в опублікованому повідомленні, не було прийнято.