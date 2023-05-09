До Спецтребуналу над Росією вже доєдналися 37 країн, - Кулеба

Створення Спеціального трибуналу, який судитиме Росію за воєнні злочини, підтримали 37 країн.

Про це написав міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Володимир Зеленський провів важливий саміт основної групи Спеціального трибуналу, ініційованого МЗС України. 37 учасників підтвердили свою рішучість притягнути найвище керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії проти України. Спеціальний трибунал забезпечить правосуддя", - написав Кулеба.

Окрім цього в МЗС зауважили, що учасники саміту одноголосно підтвердили підтримку притягнення найвищого політичного і військового керівництва Росії до відповідальності.

"Країни коаліції переконані, що російська агресія загрожує не лише Україні, а й миру, безпеці та демократії загалом. Ініціатори небачених з часів Другої світової війни звірств, першопричиною яких є злочин агресії, мають бути покарані шляхом створення незалежного механізму правосуддя", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

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Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський знову висловився за створення міжнародного спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.