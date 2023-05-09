Двері в НАТО для України відчинені, проте коли вона зможе у них увійти, поки що невідомо, - Столтенберг

Усі країни НАТО підтримують ідею вступу України до Альянсу, але назвати точні терміни наразі неможливо.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, всі союзники по НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу. Всі союзники згодні з тим, що Україна має право обирати свій шлях, що це вирішувати не Москві, а Києву. І по-третє, всі союзники згодні з тим, що двері НАТО залишаються відкритими. Питання в тому, коли (Україна вступить до НАТО. - Ред.), і я не можу дати вам розклад щодо цього", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що "ми зараз працюємо з ними українцями, щоб допомогти їм перейти від обладнання, доктрин і стандартів радянської епохи до доктрин і стандартів НАТО, зробити їхні Збройні сили сумісними з силами НАТО та допомогти їм у подальшому реформуванні й модернізації своїх оборонних та безпекових інституцій".

Також Столтенберг вкотре наголосив, що "нагальним завданням є забезпечення перемоги України як суверенної, незалежної держави, тому що якщо Україна не переможе, то взагалі не буде що обговорювати".

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Нагадаємо, Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.