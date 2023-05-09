Двері в НАТО для України відчинені, проте коли вона зможе у них увійти, поки що невідомо, - Столтенберг
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
"По-перше, всі союзники по НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу. Всі союзники згодні з тим, що Україна має право обирати свій шлях, що це вирішувати не Москві, а Києву. І по-третє, всі союзники згодні з тим, що двері НАТО залишаються відкритими. Питання в тому, коли (Україна вступить до НАТО. - Ред.), і я не можу дати вам розклад щодо цього", - зазначив Столтенберг.
Він додав, що "ми зараз працюємо з ними українцями, щоб допомогти їм перейти від обладнання, доктрин і стандартів радянської епохи до доктрин і стандартів НАТО, зробити їхні Збройні сили сумісними з силами НАТО та допомогти їм у подальшому реформуванні й модернізації своїх оборонних та безпекових інституцій".
Також Столтенберг вкотре наголосив, що "нагальним завданням є забезпечення перемоги України як суверенної, незалежної держави, тому що якщо Україна не переможе, то взагалі не буде що обговорювати".
Нагадаємо, Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.