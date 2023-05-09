Новини • НАТО

Двері в НАТО для України відчинені, проте коли вона зможе у них увійти, поки що невідомо, - Столтенберг

3 12987
Двері в НАТО для України відчинені, проте коли вона зможе у них увійти, поки що невідомо, - Столтенберг
Усі країни НАТО підтримують ідею вступу України до Альянсу, але назвати точні терміни наразі неможливо.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ. 

"По-перше, всі союзники по НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу. Всі союзники згодні з тим, що Україна має право обирати свій шлях, що це вирішувати не Москві, а Києву. І по-третє, всі союзники згодні з тим, що двері НАТО залишаються відкритими. Питання в тому, коли (Україна вступить до НАТО. - Ред.), і я не можу дати вам розклад щодо цього", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що "ми зараз працюємо з ними українцями, щоб допомогти їм перейти від обладнання, доктрин і стандартів радянської епохи до доктрин і стандартів НАТО, зробити їхні Збройні сили сумісними з силами НАТО та допомогти їм у подальшому реформуванні й модернізації своїх оборонних та безпекових інституцій".

Також Столтенберг вкотре наголосив, що "нагальним завданням є забезпечення перемоги України як суверенної, незалежної держави, тому що якщо Україна не переможе, то взагалі не буде що обговорювати".

Читайте також: Глава МЗС Естонії Тсахкна - Столтенбергу: Україна має отримати "дорожню карту" вступу до НАТО

Нагадаємо, Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Kucher
    Україна бориться з мордором "не сам на сам". Нам допомагають фінансово і зброєю велика кількість країн, в тому числі країни НАТО.

    Україна буде в умовній безпеці тільки будучи членом НАТО.
  • Сергей Агапов cfe57e3a
    Із такою владою це буде дуже важко.
    Виконавчою, законодавчою, та суддівською...
  • Саня Мантула 143b28a2
    Сам на сам? Ви хоч розумієте чим ми воюєм? І за чий рахунок ми живемо?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини