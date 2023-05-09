Двоє обвинувачених по справі зґвалтування у відділенні поліції в Кагарлику мобілізувалися перед вироком суду, - адвокатка Калинчук

У вівторок, 9 травня, могли б завершитися судові дебати у справі поліцейських з Кагарлику, яких обвинувачують у вчиненні зґвалтування, катування та насильницькому зникненні п’ятьох потерпілих. Проте цього не сталось.

Про це повідомила у фейсбуці адвокатка потерпілої Нелі Погребицької Анна Калинчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Судове засідання відкладено, оскільки один з обвинувачених начебто мобілізований до лав ЗСУ та направлений до "якоїсь" з військових частин, а куди саме невідомо…

Ще один із 5 обвинувачених теж "мобілізувався" в акурат перед початком судових дебатів. Сьогодні суд повинен був прийняти рішення про зупинення провадження щодо нього знову ж таки у звʼязку із мобілізацією", - написала вона.

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За словами Калинчук, ще один фігурант мобілізувався відразу з початком повномасштабного вторгнення.

"До нього у мене запитань немає. Людина відразу, а не через 1,3 року, не перед завершальною стадією судового розгляду, не від страху винесення ймовірно негативного рішення, добровільно пішла захищати суверенітет України. Ще двоє, дякувати, під вартою і свого "щасливого квитка" на волю не зможуть отримати. Чому щасливого квитка? Бо я не вірю в те, що двоє з обвинувачених, що мобілізувалися за останній тиждень перед виходом суду до нарадчої, пішли до лав ЗСУ з відчуттям обовʼязку захищати державу. Не вірю, бо нема для цього підстав. Я впродовж трьох років споглядала за їхньою поведінкою в залі суду. І назвати це по-іншому, аніж "дочекалися слушного моменту", я не можу", - констатувала адвокатка.

Калинчук наголосила, що наразі невідомо, де двоє мобілізовані обвинувачувані проходитимуть службу: "Можливо в роті охорони в Київській області, далеко від бойових дій, можливо в тиловому забезпечені в/ч. Мене дуже тригерить те, що військовою службою маніпулюють в такий спосіб. І я вважаю, це несправедливим і недостойним. І, так, суд позбавлений можливості діяти по-іншому, і колись можливо судовий розгляд стосовно мобілізованих буде відновлений, а рішення прийняті. Звісно, якщо… і багато змінних далі".

Водночас обвинувачені по епізоду її підзахисної залишаються під вартою. Їх долю суд вирішуватиме без можливості мобілізуватися.

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Нагадаємо, 25 травня 2020 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

Справа слухається у закритому режимі. На цьому наполягали адвокати обвинувачених.

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