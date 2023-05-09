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Якщо Захід береже зброю "на чорний день", то війна Росії - вже "чорний день", - Клеверлі

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Якщо Захід береже зброю "на чорний день", то війна Росії - вже "чорний день", - Клеверлі
Україна повинна перемогти у війні з РФ, а для цього західні союзники повинні надати Києву "найкращі інструменти, тут і зараз".

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Відповідаючи на запитання про те, яка позиція Великої Британії у питанні відправлення Україні сучасних винищувачів та далекобійної зброї, Клеверлі сказав: "Моя відповідь така: якщо ми відкладаємо речі "на чорний день", то це вже - "чорний день". І коли постійний представник Ради Безпеки ООН здійснює вторгнення до свого сусіда, - це настільки важливо для нашої системи безпеки, що ми повинні відповісти, і ми маємо відповісти потужно".

Клеверлі також пояснив, що Лондон визнає важливість протиповітряної оборони для України, додавши, що країна не має винищувачів F-16, запит про які постійно озвучує президент Володимир Зеленський та інші українські посадовці. Але, нагадав Клеверлі, Британія поставила танки, боєприпаси, бронемашини, підкресливши, що союзникам варто еволюціонувати у питанні засобів допомоги - так само як українці еволюціонують зі своїми стратегіями на полі бою.

Також читайте: Група європейських країн шукає для України постачальників ракет дальністю до 300 км, - Reuters

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Джеймсу Клеверлі респект за здоровий глузд та позицію..
  • Don Bessam dc0e2bc1
    розумна людина...не шукає з арєстовічами хороших кацапів...
  • Bob Zi
    Як би нам еволюціонати з владою пісюністів-малоросів до Патріотів та Гетьманів.
    Очікування від влади крадіїв та зрадників надто завищені.
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