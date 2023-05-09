Якщо Захід береже зброю "на чорний день", то війна Росії - вже "чорний день", - Клеверлі

Україна повинна перемогти у війні з РФ, а для цього західні союзники повинні надати Києву "найкращі інструменти, тут і зараз".

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Відповідаючи на запитання про те, яка позиція Великої Британії у питанні відправлення Україні сучасних винищувачів та далекобійної зброї, Клеверлі сказав: "Моя відповідь така: якщо ми відкладаємо речі "на чорний день", то це вже - "чорний день". І коли постійний представник Ради Безпеки ООН здійснює вторгнення до свого сусіда, - це настільки важливо для нашої системи безпеки, що ми повинні відповісти, і ми маємо відповісти потужно".

Клеверлі також пояснив, що Лондон визнає важливість протиповітряної оборони для України, додавши, що країна не має винищувачів F-16, запит про які постійно озвучує президент Володимир Зеленський та інші українські посадовці. Але, нагадав Клеверлі, Британія поставила танки, боєприпаси, бронемашини, підкресливши, що союзникам варто еволюціонувати у питанні засобів допомоги - так само як українці еволюціонують зі своїми стратегіями на полі бою.

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