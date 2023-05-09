Протягом 9 травня росіяни завдали 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснили 30 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських обстрілів території України протягом 9 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Протягом цієї доби противник завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще 3 ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

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