Велика Британія вітатиме допомогу КНР у завершенні війни, - голова МЗС Клеверлі

Велика Британія вітатиме спроби Китаю припинити війну, якщо вони будуть спрямовані на повне відновлення суверенітету України.

Про це заявив голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Клеверлі зазначив, що Захід не має бути "собакою на сіні" у питанні допомоги Україні в завершення війни. Він зауважив, що вплив глави КНР Сі Цзіньпіна на російського диктатора Володимира Путіна не викликає сумнівів. Це можна використати, щоб досягти того, про що сам Сі багаторазово заявляв: суверенітет, територіальна цілісність, незастосування ядерної зброї, відсутність загрози застосування ядерної зброї.

Водночас Клеверлі наголосив, що таку допомогу від Китаю можуть прийняти лише за умови, що своїм втручанням КНР допоможе відновити суверенітет України.

Раніше повідомлялося, що Китай планує "не підливати олії у вогонь" та залишатися осторонь "української кризи".

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