Новий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ передбачає покарання за крадіжку музейних експонатів з України, - EUobserver

Одинадцятий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії передбачає обмеження щодо причетних до вивезення культурних цінностей з окупованих територій України.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", пише видання EUobserver, у розпорядженні якого опинився проєкт санкцій.

Документ, поширений Єврокомісією серед держав-членів, пропонує запровадити санкції проти п'яти російських посадовців, причетних до крадіжки творів мистецтва з України.

"Культурні цінності Херсонського художнього музею були вилучені з музею в жовтні та листопаді 2022 року і незаконно вивезені до Сімферополя, в незаконно анексований Крим", – йдеться в проєкті санкцій.

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Один із фігурантів проєкту чорного списку "добровільно й свідомо допоміг російським силовикам звільнити (Херсонський обласний. - Ред.) музей від його артефактів", зазначається в документі.

Інший "виявив місцеперебування творів мистецтва з Маріупольського художнього музею імені Куїнджі й добровільно передав ці твори російській владі, яка сприяла їх передачі до Донецького краєзнавчого музею".

За даними ЮНЕСКО, в результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну було пошкоджено 254 українські культурні об'єкти, зокрема 109 релігійних споруд, 22 музеї та 91 історичну будівлю.

Нагадаємо, Європейська комісія минулого тижня направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакета санкцій проти РФ. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у ньому пропонується додати нові обмеження на імпорт та посилити відповідальність за обхід санкцій.

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