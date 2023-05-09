9 травня парламент Франції визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України у Франції.

Відповідне рішення було одностайно ухвалено парламентарями у присутності голови МЗС Франції Катрін Колони та посла України Вадима Омельченка.

"Впевнені, наступним кроком буде визнання Росії державою-терористом. Працюємо над цим з нашими французькими партнерами", - зазначили в українському посольстві.

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