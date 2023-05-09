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Швеція наразі не має зайвих літаків, щоб передати їх Україні, - міністр оборони Йонсон

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Швеція наразі не має зайвих літаків, щоб передати їх Україні, - міністр оборони Йонсон
Швеція не передаватиме літаки Україні, щоб не послаблювати власну обороноздатність.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал SVT.

Наразі Швеція зосередила свої зусилля на тренуваннях і технічному обслуговуванні вже надісланого озброєння.

 Йонсон підтвердив, що Швеція не планує відправляти в Україну літаки "Jas".

"У нас немає надлишку літаків Jasplane, які ми могли б зараз відправити в Україну", - зазначив він.

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Раніше повідомлялося, що Польща доставила в Україну 10 винищувачів МіГ-29, які обіцяли передати в рамках військової допомоги, а Нідерланди ведуть переговори зі США щодо передачі Україні F-16.

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Топ коментарі

  • Ceilidh
    В Украини немае зайвих людей для захисту Европи. Тоди нехай орки идуть до вас. Захищaйтесь.
  • Ultimate Justice
    Немає ?
    То знайдіть.

    Дякуємо.
  • Дан Корвин
    Зато для ВСУ есть ПЗРК RBS-70
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