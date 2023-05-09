Велика Британія першою серед країн почала готувати українських пілотів за стандартами НАТО, - посол Пристайко

Велика Британія стала першою країною, яка розпочала підготовку українських пілотів за стандартами НАТО.

Про це в ефірі телемарафону заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Європейська правда".

"Пілоти надалі зможуть швидко бути перенавченими на конкретну техніку. Якщо остаточне рішення політики приймуть щодо F-16, то ці пілоти, які пройшли курс Британії, швидко їх освоять. І в цьому є роль Британії, яка робить крок вперед", - зазначив він.

Пристайко додав, що обговорення щодо передачі Україні F-16 ведуться, однак саме у Британії немає цих винищувачів.

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