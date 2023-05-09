Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янську, поранені 3 людини, - Харківська ОВА
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Увечері 9 травня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Куп’янську.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Є влучання в об'єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше п'ять приватних житлових будинків.
Нажаль є поранені. За попередньою інформацією, постраждали троє людей – дві жінки та один чоловік. Одна людина отримала допомогу на місці, двох госпіталізували.
На місці влучання працюють усі екстрені служби", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.