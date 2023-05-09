Україна має все необхідне для успішного повернення окупованих Росією територій, - Блінкен

Україна має ресурси, необхідні для відвоювання території в ході очікуваного контрнаступу.

Таку думку висловив державний секретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"У них є ... все необхідне для того, щоб продовжувати успішно відвойовувати території, які були захоплені Росією за останні 14 місяців", - сказав Блінкен.

Він підкреслив, що справа не лише в озброєнні, а й у підготовці.

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"Це впевненість у тому, що українці зможуть обслуговувати системи, які ми їм надаємо, і, звичайно, важливо, щоб у них були правильні плани, знову ж таки, для досягнення успіху", - зауважив держсекретар США.