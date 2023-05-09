Відповідь Китаю на санкції буде "суворою та сильною", - голова МЗС Цинь Ган

Якщо 11 пакет санкцій міститиме обмеження проти китайських компаній, КНР відреагує на них "суворо і сильно".

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Цинь Ган на пресконференції після зустрічі зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Відповідаючи на запитання про перспективи санкцій проти китайських компаній, Цинь сказав, що Китай "не постачає жодної зброї в кризові країни або кризові регіони". Він застеріг від зриву того, що він назвав "нормальним обміном між китайськими та російськими компаніями".

"Ми категорично проти будь-яких односторонніх санкцій проти Китаю. Якби вони мали місце, ми б на них реагували суворо й сильно. Ми будемо захищати законні інтереси нашої країни та наших компаній", - резюмував він.

Читайте: Велика Британія вітатиме допомогу КНР у завершені війни, - голова МЗС Клеверлі

Як повідомлялося, у Євросоюзі розглядається пропозиція щодо запровадження санкції проти китайських компаній, які продають Росії товари подвійного призначення.