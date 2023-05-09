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Відповідь Китаю на санкції буде "суворою та сильною", - голова МЗС Цинь Ган

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Відповідь Китаю на санкції буде "суворою та сильною", - голова МЗС Цинь Ган
Якщо 11 пакет санкцій міститиме обмеження проти китайських компаній, КНР відреагує на них "суворо і сильно".

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Цинь Ган на пресконференції після зустрічі зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Відповідаючи на запитання про перспективи санкцій проти китайських компаній, Цинь сказав, що Китай "не постачає жодної зброї в кризові країни або кризові регіони". Він застеріг від зриву того, що він назвав "нормальним обміном між китайськими та російськими компаніями".

"Ми категорично проти будь-яких односторонніх санкцій проти Китаю. Якби вони мали місце, ми б на них реагували суворо й сильно. Ми будемо захищати законні інтереси нашої країни та наших компаній", - резюмував він. 

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Як повідомлялося, у Євросоюзі розглядається пропозиція щодо запровадження санкції проти китайських компаній, які продають Росії товари подвійного призначення. 

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Лицемірству лицемірних лицемірів немає меж...
  • U A 03b737e8
    недоумок, санкції йдуть на користь, спитай у х..ла
  • Gozzalik salonu
    Не ********** и не будет санкций
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