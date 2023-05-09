Французький журналіст Арман Сольден загинув під Бахмутом

У вівторок, 9 травня, біля міста Бахмут загинув журналіст французького інформаційного агентства Agence France-Presse Арман Сольден.

Про це повідомило агентство у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми спустошені звісткою про загибель відеожурналіста AFP Армана Сольдена на сході України сьогодні. Всі наші думки - з його родиною та близькими", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Сольден загинув від ракетного обстрілу на околиці міста Часів Яр, що поблизу Бахмута. AFP про інцидент повідомили колеги загиблого, які стали свідками трагедії.

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