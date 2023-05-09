У Пентагоні підтвердили, що Україна збила російський "Кинджал" завдяки ЗРК Patriot

Українські військові збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Patriot.

Про це заявив 9 травня речник Пентагону бригадний генерал Пат Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Я можу підтвердити, що вони збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Patriot. Як ви знаєте, ця система є частиною більш широкого спектру засобів протиповітряної оборони, які Сполучені Штати та міжнародна спільнота надали Україні", - сказав Райдер.

Райдер додав, що США та їхні партнери продовжать "поспішати з наземними засобами протиповітряної оборони та боєприпасами, щоб допомогти Україні контролювати своє суверенне небо і допомогти Україні захистити своїх громадян від Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не мають сумнівів у правдивості заяв України про збиття російської гіперзвукової ракети системою Patriot, - СNN

Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил Збройних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українським військовим вдалось збити російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал" під час нічної атаки 4 травня у небі Київської області. За його словами, це вдалося зробити завдяки зенітно-ракетному комплексу Patriot.