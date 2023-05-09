Протягом 9 травня росіяни 14 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 88 вибухів, - ОВА

У вівторок, 9 травня, російські військові в черговий раз завдали ударів по прикордонню Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Сумської ОВА.

Як повідомили у відомстві, протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів. Було зафіксовано 88 вибухів.

Обстрілів зазнали населені пункти таких громад:

- Великописарівської;

- Білопільської;

- Юнаківської;

- Краснопільської;

- Хотінської.

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Великописарівська громада - по території громади ворог вдарив з міномету. Це призвело до пошкодження приватного житлового домоволодіння. Там обійшлось без людських втрат. Там також був обстріл з АГС - 10 вибухів.

Білопільська громада - був артилерійський обстріл та з АГС, також росіяни скинули 29 мін на територію громади.

Юнаківська громада - зафіксовано артобстріл з САУ. Краснопільська громада - здійснено мінометний обстріл. Хотінська громада - ворог скинув три міни на територію громади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби російські війська обстріляли 6 громад на Сумщині, - ОВА