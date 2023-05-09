Протягом 9 травня росіяни 14 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 88 вибухів, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Сумської ОВА.
Як повідомили у відомстві, протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів. Було зафіксовано 88 вибухів.
Обстрілів зазнали населені пункти таких громад:
- Великописарівської;
- Білопільської;
- Юнаківської;
- Краснопільської;
- Хотінської.
Великописарівська громада - по території громади ворог вдарив з міномету. Це призвело до пошкодження приватного житлового домоволодіння. Там обійшлось без людських втрат. Там також був обстріл з АГС - 10 вибухів.
Білопільська громада - був артилерійський обстріл та з АГС, також росіяни скинули 29 мін на територію громади.
Юнаківська громада - зафіксовано артобстріл з САУ. Краснопільська громада - здійснено мінометний обстріл. Хотінська громада - ворог скинув три міни на територію громади.