Найбільша партія Європарламенту закликає запросити Україну до НАТО на липневому саміті

Європейська народна партія (ЄНП), яка є найбільшою політичною групою Європейського парламенту, ухвалила документ, у якому закликала запросити Україну до Північноатлантичного Альянсу на прийдешньому саміті у Вільнюсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

ЄНП наголошує, що попередні безпекові рішення для України – від Будапештського меморандуму до висновків Бухарестського саміту НАТО – не запобігли повномасштабному вторгненню в Україну, а постійне її перебування в "сірій зоні" лише заохотить Росію повторити агресію в майбутньому.

Автори документа також вважають, що членство України в Альянсі є необхідним, оскільки це зміцнить сили НАТО за рахунок українського війська, об’єднає Захід довкола мети гарантувати мир у Європі та дозволить запобігти російському реваншу.

"Запрошення для України стати членом НАТО стало б найпотужнішим сигналом для Путіна і найзапекліших імперських яструбів у Росії, щоб вони нарешті зрозуміли, що Україна більше не перебуває в межах їхньої досяжності", – йдеться у документі.

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Його автори вважають, що надання Україні членства заохотить Росію до внутрішніх перетворень, оскільки вона вже не зможе "знову піддатися імперській ностальгії".

Підсумовуючи, ЄНП закликає учасників саміту НАТО у Вільнюсі розглянути питання про подальші кроки щодо перспективи членства України в Альянсі.

"ЄНП очікує, що майбутні саміти у Вільнюсі та Вашингтоні прокладуть шлях до надання Україні запрошення до вступу в НАТО і що процес вступу розпочнеться після закінчення війни і буде завершений якнайшвидше. Це зміцнить наш Альянс і стане ще одним кроком до сталого миру в Європі", – наголошується в документі.

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Нагадаємо, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляла, що Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Однак генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що хоча всі країни НАТО підтримують ідею вступу України до Альянсу, але назвати точні терміни наразі неможливо.