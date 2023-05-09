Суд визнав Трампа винним у зґвалтуванні в 1996 році журналістки Керролл та присудив виплатити $5млн, - CNN

Федеральне журі Манхеттена визнало , що Дональд Трамп вчинив сексуальне насильство над Е. Джин Керролл у роздягальні розкішного універмагу навесні 1996 року та присудило їй 5 мільйонів доларів за побиття та наклеп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Керролл стверджувала, що Трамп зґвалтував її в універмазі Bergdorf Goodman, а потім зганьбив її, коли заперечив її звинувачення, сказав, що вона не його тип і припустив, що вона вигадала історію, щоб збільшити продажі своєї книги. Трамп заперечував усі правопорушення.

Присяжні визнали Дональда Трампа сексуальним насильством над Е. Джин Керролл у цивільній справі

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