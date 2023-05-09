Новини

Суд визнав Трампа винним у зґвалтуванні в 1996 році журналістки Керролл та присудив виплатити $5млн, - CNN

19 667182
Суд визнав Трампа винним у зґвалтуванні в 1996 році журналістки Керролл та присудив виплатити $5млн, - CNN
Федеральне журі Манхеттена визнало , що Дональд Трамп вчинив сексуальне насильство над Е. Джин Керролл у роздягальні розкішного універмагу навесні 1996 року та присудило їй 5 мільйонів доларів за побиття та наклеп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Керролл стверджувала, що Трамп зґвалтував її в універмазі Bergdorf Goodman, а потім зганьбив її, коли заперечив її звинувачення, сказав, що вона не його тип і припустив, що вона вигадала історію, щоб збільшити продажі своєї книги. Трамп заперечував усі правопорушення.

Присяжні визнали Дональда Трампа сексуальним насильством над Е. Джин Керролл у цивільній справі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа проти Трампа: Суддя та його родина скаржаться на погрози, - NBC News

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Vlad D 3e787b09
    А то, презідент гвалтівник, офіциальний.
  • Алекс Мышкевич
    І навіть не за це!

    А за те що брехав суддям та конгресменам
  • Альтер Эго 3c28df09
    Та ну. Хочеться подивитися на висування Трампа - офіційного гвалтівника, кандидатом від республіканської партії.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини