Нейтралізовано мережу Snake, за допомогою якої Росія майже 20 років викрадала конфіденційні документи у щонайменше 50 країнах, - Мінюст США

Міністерство юстиції США 9 травня оголосило про санкціоноване судом знищення мережі шкідливого програмного забезпечення Snake, контрольованої Федеральною службою безпеки Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

До операції під кодовою назвою MEDUSA були залучені ФБР та прокуратура Східного округу Нью-Йорка, а також уряди багатьох країн. MEDUSA була спрямована на нейтралізацію глобальної однорангової мережі комп'ютерів, скомпрометованих складним шкідливим програмним забезпеченням, яке уряд США пов'язує з підрозділом 16-го Центру Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Протягом майже 20 років цей підрозділ, який у судових документах називається Turla, використовував версії шкідливого програмного забезпечення Snake для викрадення конфіденційних документів із сотень комп'ютерних систем у щонайменше 50 країнах. Викрадалася все, що представляло інтерес для Російської Федерації, зокрема інформація урядів країн НАТО та журналістів. Згодом документи передавалися по всьому світу через мережу комп'ютерів, заражених програмою Snake, щоб приховати справжніх злочинців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони Росії замовило програму для кібератак та управління тролями, - розслідування західних ЗМІ

Уряд США майже 20 років слідкував за Snake та пов'язаними з ним інструментами. Зокрема, за тим, як співробітники з Turla проводили щоденні операції з відомого об'єкта ФСБ в Рязані.

Кілька разів щодо Snake випускалися застереження, однак Turla застосовувала численні оновлення та зміни, а також вибірково розгортала його, щоб зберігати шкідливу мережу.

ФБР співпрацювало з власниками заражених комп’ютерів. Завдяки аналізу шкідливого програмного забезпечення і мережі заражених комп’ютерів, спеціалісти ФБР змогли декодувати Snake та розробити інструмент під назвою PERSEUS. Він примушує Snake вимкнути себе, не впливаючи на роботу зараженого комп'ютера.

Навіть нейтралізований Snake залишається в системі зараженого комп'ютера, виявити це важко. Отже, тепер ФБР співпрацює з органами влади інших країн і надає рекомендації щодо видалення Snake.

Також читайте: ФБР знищило комп'ютерну інфраструктуру російських хакерів