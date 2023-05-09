Якщо Альянс збереже єдність - Україна переможе, – заступник генсека НАТО Джоане

НАТО може допомогти Україні перемогти у протистоянні з Росією, якщо збереже єдність.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За словами Джоане, найголовніше для Альянсу – зберегти єдність у допомозі Україні до її перемоги, але при цьому Альянс не має надсилати в Україну своїх військ, щоб не підняти конфлікт з Росією до рівня "війни між ядерними наддержавами".

"Наш обов’язок номер один – зберегти єдність нашої підтримки України. І якщо ми це зробимо, я знаю, що українці переможуть з нашою допомогою. Але при цьому ми не маємо перетворити вже кровопролитну війну на ще більшу війну між ядерними наддержавами", – сказав посадовець.

Відповідаючи на запитання щодо можливості окремих країн НАТО надіслати свої війська на допомогу Україні, Джоане сказав, що головним завданням НАТО є забезпечити безпеку своїх членів. Для цього Альянс зміцнює східний фланг НАТО, переосмислює процеси оборонного планування, привносить інновації та нові технології.

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Також країни-союзники індивідуально та колективно у форматі "Рамштайн", у якому беруть участь понад п’ятдесят країн, не тільки країни НАТО, "масово підтримують Україну", надаючи їй військову, матеріально-технічну та практичну підтримку "для перемоги у війні, перемоги, на яку вони заслуговують", сказав другий за рангом керівник НАТО.

"Я вважаю, що ми зробили досить хорошу роботу для підтримки України, яка зараз готується до контрнаступу, який, сподіваємось, буде успішний", – сказав Джоане.