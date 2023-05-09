Росіяни розпочали вивезення із окупованої частини Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про примусове вивезення росіянами дітей із окупованої частини Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери. Охочих виявилось небагато. Евакуація здійснюється до Бердянська. В той же час, усіх медичних працівників місцевої лікарні викликано на роботу".