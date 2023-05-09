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Росіяни розпочали вивезення із окупованої частини Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку, - Генштаб

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Росіяни розпочали вивезення із окупованої частини Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про примусове вивезення росіянами дітей із окупованої частини Запорізької області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери. Охочих виявилось небагато. Евакуація здійснюється до Бердянська. В той же час, усіх медичних працівників місцевої лікарні викликано на роботу".

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Топ коментарі

  • Sergey Osadchy 414e3e38
    Пане президенте, а як ви організовували вивезення дітей з батьками при наступі орків на Херсонську і Запорізьку області???
  • Светлана Науменко
    Роман Безсмертний - Найсильнішим компроматом росіян є відео і аудіозаписи на Зеленського з зустрічі в Омані, де він бере на себе зобов'язання. Цих записів немає у розвідок Заходу. Ці записи є тільки у росіян. І вони їх дістануть тільки у самий крайній момент, у самому кінці Зе
  • Олександр Дніпро
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