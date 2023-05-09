Російська 72 бригада втекла з-під Бахмуту. За 2 доби ліквідовано 64 окупанти, поранено 87, - 3 ОШБр. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це бригада повідомляє у соцмережах.
У повідомленні зазначається: "Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади зс рф з-під Бахмуту та "500 трупів" росіян, які там залишились — відповідає дійсності. Третя штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті.
Втім, додамо деталей. За дві доби атакувальних дій на Південно-Західних околицях міста, штурмовики 3 ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанта, ще 87 — на півшляху до попередньо згаданих (ліквідація триває, дані уточнюються). Серед усіх них є і вагнерівці.
Також станом на зараз маємо 5 полонених росіян. Окремої уваги заслуговує знищена російська техніка. Це декілька складів з БК ворога, міномети та не один БМП. Кадри — вражаючі. Більше відео — згодом на каналі".
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