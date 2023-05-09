Безкарність Росії зробить світ небезпечнішим і дорожчим для всіх, - МЗС Великої Британії

Міжнародна спільнота має докласти спільних зусиль, аби зупинити російську агресію зараз, інакше ціна для світу потім буде набагато вищою, а наслідки – болючішими.

Про це у Вашингтоні під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми повинні визнати, якщо ми не відновимо принципи Статуту ООН – фундаментальної основи миру в епоху після Другої світової війни – щоби більші країни не могли безкарно вторгатися до своїх сусідів, то світ стане небезпечнішим, дорожчим, складнішим", - сказав глава британської дипломатії.

За його словами, війна Росії зачіпає не лише Україну, хоча, звісно, українці дуже постраждали. У цьому зв’язку він нагадав, що розв’язана кремлем війна впливає на глобальну економіку, і це відчули люди і в США, і в Британії. Це не побічний продукт вторгнення РФ в Україну, це - частина конфлікту, оскільки Росія прагне створювати економічні проблеми у сфері поставок вуглеводнів, припинення постачання зерна тощо.

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"Це стосується нас, і це в наших інтересах, як і в інтересах України, щоб ми зберігали рішучу підтримку", - наголосив Клеверлі. Інакше, за його словами, буде болісніше і доведеться дорожче платити, якщо цього не зробити зараз.

"Я думаю, що ми маємо надіслати меседж про те, що коли ми беремо на себе зобов’язання, ми їх дотримуємося" - переконаний глава МЗС Британії.