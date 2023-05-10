У Маріуполі російські окупанти знищили понад 1100 будинків, - міськрада

У захопленому Маріуполі з початку повномасштабного вторгнення армія РФ пошкодила 2208 будинків, з них 50% знищила та вже майже 300 будинків знесла. У планах – демонтаж іще 700 будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на міського голову Вадима Бойченка.

"З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили 2208 будинків у Маріуполі. З них 50% - знищено. Зараз вони їх зносять, залишаючи котловани та груди каміння. Майже 300 будинків уже демонтовано, ще у планах окупантів знести приблизно 700 будинків", - заявив мер.

У міськраді підкреслили, що сьогодні знесення загарбниками будинків у Маріуполі – це один зі способів приховати свої злочини, але як би вони не намагались, а покарання буде для кожного воєнного злочинця.

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