Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Зеленський подякував парламенту Франції за визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією

1 22022
Зеленський подякував парламенту Франції за визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією
Парламент Франції визнав приватну військову компанію "вагнер" терористами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення наприкінці 440-го дня війни.

Він також висловив окрему вдячність парламенту Франції за це рішення щодо визнання терористичною "російської псевдоприватної групи "Вагнер".

"Це те, що має бути ухвалено всім світом – кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист – засуджений", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Без перемоги над нацизмом не було б Європи без агресій і реваншизму, - Зеленський. ВIДЕО

Також він подякував США за новий оборонний пакет.

"Є чергові хороші новини від партнерів. Із того, що можна сказати публічно: є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Загальний обсяг – 1 млрд 200 млн доларів. Артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів, інші речі для посилення наших захисників і захисниць. Дякую Президенту Байдену, Конгресу – обом партіям, – та кожній американській родині за незмінну підтримку й за американську силу, яка додає нам міцності", - сказав він.

Водночас Зеленський зауважив, що продовжуються перемовини з іншими партнерами над додатковими оборонними пакетами, які забезпечать нові можливості для воїнів ЗСУ.

Також читайте: Зеленський про відповідальність Росії: Це повинен бути трибунал

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    И именно поэтому ты был сорвал операцию наших служб по вагнеровцам перед войной?
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    ПАРАД ПОЗОРА РАШИ
  • Al Makarski 2c9b4528
    Дякула.

    Найвеличнійвшивий дякула.

    - відпущені їм вагнери йому теж дякували
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини