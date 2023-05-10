Зеленський подякував парламенту Франції за визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення наприкінці 440-го дня війни.
Він також висловив окрему вдячність парламенту Франції за це рішення щодо визнання терористичною "російської псевдоприватної групи "Вагнер".
"Це те, що має бути ухвалено всім світом – кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист – засуджений", - наголосив він.
Також він подякував США за новий оборонний пакет.
"Є чергові хороші новини від партнерів. Із того, що можна сказати публічно: є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Загальний обсяг – 1 млрд 200 млн доларів. Артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів, інші речі для посилення наших захисників і захисниць. Дякую Президенту Байдену, Конгресу – обом партіям, – та кожній американській родині за незмінну підтримку й за американську силу, яка додає нам міцності", - сказав він.
Водночас Зеленський зауважив, що продовжуються перемовини з іншими партнерами над додатковими оборонними пакетами, які забезпечать нові можливості для воїнів ЗСУ.