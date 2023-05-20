Байден у Хіросімі планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн, - Politico
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє Politico, посилаючись на трьох американських і українських чиновників.
Як пише видання, пакет допомоги включатиме більше артилерійських снарядів, бронетехніки та протитанкової зброї – обладнання, яке США і союзники постачали Києву раніше, але яке буде дуже потрібне у місяці важких боїв, які очікуються цієї весни та літа.
За інформацією Politico, про це стало відомо після того, як президент США дав зрозуміти, що дозволить передачу Україні третіми країнами американських винищувачів F-16, повідомивши своїм колегам із G7, що підтримає спільні міжнародні зусилля з підготовки українських пілотів.
"У сукупності ці кроки є сильним проявом підтримки Києва напередодні очікуваного контрнаступу, який, як сподіваються українці, дозволить повернути більше територій, захоплених Росією", – пише видання.