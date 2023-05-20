Окупанти проводять демонстративні рейдові заходи у Каховці, щоб залякати місцеве населення і змусити отримати російські паспорти, - Генштаб

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення в Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Щоб пришвидшити цей процес загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою мобілізацією та відчуженням майна. Зокрема, окупанти здійснюють поквартирні та побудинкові обходи. Проводять перепис населення та здійснюють психологічний тиск, примушуючи до паспортизації. Також ворог погрожує українським громадянам, які відмовились від отримання російського паспорта, примусовим виселенням із власних осель та відключенням від електроенергії", - йдеться в повівдомленні.

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