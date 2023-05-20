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Контратаки ЗСУ усунули загрозу оточення Росією українських військ у Бахмуті, - ISW

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Контратаки ЗСУ усунули загрозу оточення Росією українських військ у Бахмуті, - ISW
Мрії російських окупантів щодо оточення підрозділів ЗСУ у Бахмуті були зруйновані успішними контратаками Сил оборони України в районі населеного пункту. Так, це змусило війська РФ виділити ресурси для захисту від обмежених та локальних українських наступальних операцій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Згідно із заявою українських офіційних осіб, війська РФ зосередили більшу частину своїх резервів у районі Бахмуту і сповільнили контратаки ЗСУ за останню добу.

Так, за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр 19 травня, російські загарбники зосередили більшу частину своїх резервів на Бахмутському напрямку, що сповільнило темпи наступу українських військ. Вона додала, що ЗСУ продовжують контратаки на північній та південній околицях Бахмуту і просунулися на 500 метрів на одному фланзі та на 1000 метрів на іншому.

Деякі російські блогери вітали уповільнення українських темпів просування та стверджували, що ЗСУ нібито не в змозі витримувати тривалі локальні контратаки в районі Бахмуту.

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Проте російські сили на флангах Бахмуту, найімовірніше, залишаються слабкими, зазначають експерти ISW.

Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 19 травня продовжував критикувати російську 4-ту мотострілецьку бригаду (2-й армійський корпус "ЛНРівців") за відступ з оборонних рубежів на південний захід від селища Іванівське (6 км на захід від Бахмуту).

"Українські контратаки під Бахмутом, ймовірно, усунули загрозу оточення Росією українських військ у Бахмуті та змусили російські війська виділити мізерні військові ресурси для захисту від обмежених та локальних наступальних зусиль, як, імовірно, і планувало українське командування", - пишуть аналітики.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Це тобі про "всьо" у чиєму Генштабі доповіли? У Герасімова?
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Такі пости дають інформацію ворогу про розташування частин ротації. Може просто не писати ні міста, ні обговорення баченого. Не усе можна зробити на відмінно, люди різні.
  • Nsamatix Digital
    Судя по карте deepstate(мы же все доверяем этой команде), рашисты за сутки выбили наших из остатков Бахмута. Вроде на южной части остается какие-то полторы улицы под нашими, но судя по динамике их оттуда выбьют в ближайшее время. Также рашисты выбили наших с немаленького куска в районе Авдеевки. Сейчас меня закидают тухлыми помидорами и скажут что я рашист или что-то в этом роде, но у меня судя по текущей ситуации сомнения в нашем контрнаступлении и перспектив освобождения херсонщины и запорожской области. Судя по тому, как наши брали рашисткий опорник "циклоп", у росиян не было никакого тяжелого вооружения, без поддержки арты и то, наши действовали крайне осторожно и медленно. Так и должно быть, мы должны беречь наших обученных бойцов. Но это был маленький опорник, без поддержки арты и авиации. Что будет, когда наши подойдут к серьезной линии обороны рашистов на юге? Вобщем большие сомнения у меня. А так как я живу в Никополе и нас несколько раз в день обстреливают то с каменки, то с энергодара, я весьма расстроен перспективами.
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