Росіяни за добу двічі обстріляли Херсон, по області випустили 311 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, - ОВА

Окупанти за добу здійснили 53 обстріли Херсонської області, Херсон обстріляли двічі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 311 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (11 снарядів).



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю автозаправної станції у Бериславському районі.



Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться в повідомленні.



Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 87 осіб.

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