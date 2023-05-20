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У питанні надання Україні військової допомоги США діють так, щоб уникнути Третьої світової війни, - Салліван

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У питанні надання Україні військової допомоги США діють так, щоб уникнути Третьої світової війни, - Салліван
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон надає Україні військову допомогу таким чином, аби уникнути Третьої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомили в Білому домі.

Таким чином Салліван відповів на запитання щодо ризиків ескалації в Україні після рішення США навчати українських пілотів на винищувачах F-16.

"Базова установка президента полягає в тому, що ми маємо намір робити все можливе, щоб підтримати Україну, яка захищає свій суверенітет та територіальну цілісність. І ми також маємо намір діяти таким чином, щоб уникнути Третьої світової війни", - сказав радник Джо Байдена.

Він додав, що літаки F-16 не потрібні Україні для майбутнього контрнаступу, але вони допоможуть у розбудові українських військово-повітряних сил.

"Ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли будуть поставлені літаки, хто їх постачатиме і скільки", - заявив Салліван.

Також читайте: Білий дім відмовився казати, чи розпочато контрнаступ: "Нехай українці самі охарактеризують, що вони роблять"

Топ коментарі

  • The Fifth Third
    Ми вже читали як США уникали Першої Світової війни, потім Другої Світової війни.

    І таки дійсно уникали, думали "нехай вони там навоюються всі - а ми їм напродаємо після війни товарів, таку глобалізацію розкрутимо, що прямо кінець історії !"

    Тепер США уникають Третьої Світової війни.

    Це мені свідчить що світ ніяк не змінився і ніяк не зміниться.
  • Підлога Маккартні
    одна Украина не может тащить за того парня. вы, ****, или крестик снимите или бороду побрейте, или негров в ноги не целуйте
  • Ultimate Justice
    Поки що західний світ успішно нищить сам себе.
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