У питанні надання Україні військової допомоги США діють так, щоб уникнути Третьої світової війни, - Салліван

Ми вже читали як США уникали Першої Світової війни, потім Другої Світової війни.



І таки дійсно уникали, думали "нехай вони там навоюються всі - а ми їм напродаємо після війни товарів, таку глобалізацію розкрутимо, що прямо кінець історії !"



Тепер США уникають Третьої Світової війни.



Це мені свідчить що світ ніяк не змінився і ніяк не зміниться.

