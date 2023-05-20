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Знищено 20 ворожих "шахедів" та розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР", - Повітряні сили

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Знищено 20 ворожих "шахедів" та розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР", - Повітряні сили
Після опівночі 20 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами "Shahed-136/131", які спрямували на Київщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, усі – знищено силами та засобами Повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.

"Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності Повітряного командування "Схід" знищено два ударні дрони типу "Shahed", а на південному напрямку в зоні відповідальності Повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР", - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30-ти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ збили два безпілотники поблизу Дніпра, - Повітряне командування "Схід"

Як повідомлялося, сили протиповітряної оборони вночі 20 травня знищили всі ворожі повітряні цілі над Києвом. Зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Солом’янському районах столиці.

Цензор.НЕТ також писав, що під час повітряної атаки на Київ внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі міста.

У ніч на 20 травня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу. У Києві та на Київщині працювала ППО.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн 3d182c14
    Звідки ви взяли дані про протидії ППО України? Кожний об'єкт ураження має свою зброю відповіді, а писати пропаганду з каменюкою проти Байдена якось дивно.
  • Yuriy Smith
    давай так - Байден вправе был не дать даже одной каски.
    никто никому, тем более Ермаку ничего не должен.
    А всякое говно, типо Буткевича, шо высрал - "****** німці"(че то не дали быстро как того хотел "журналист") в стриме своем, - пусть проходит нахер.
    пара десятков этих ракет = реальное(ну, Тупин так скажет и орки взвоют) нападение на Парашу.
    Байдену еще жить лет 35-36, неужели ему надо шоб Тупин взорвал Европу и его, Байдена всю жизнь упрекали в этом то?
  • Yuriy Smith
    так то ... кстати, к удивлению, совок был поадекватней рашки.
    так шо я бы тут тоже подумал - че Байден не использует ф-22, шоб тренировать пилотов и сбивать все это говно шо твари запускают для убийства Ермака.
    а хотя.... их же не видно(ихтамженет)
    Ермак знает но не скажет. Мужественный, работающий по 20 суток в час крепкий - всегда в Офисе какого то Зели есть туалетная бумага, так что Ермак - будущий презик у нас.
    Кстати, ...... ну давай подумаем - пара месяцев "пиара" и Ермак станет презиком вместо своего подопечного, зарослого чела, которого французы потроллили - че ты в военной форме мол, на фронт собрался шоле?(кто-то ответил на визг нашего посла во Франции, тот кричал шо абидилиБучачку)
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