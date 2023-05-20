Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 202 430 осіб (+670 за добу), 3781 танк, 3229 артсистем, 7382 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 202 430 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,

танків - 3781 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7382 (+5) од,

артилерійських систем - 3229 (+19) од,

РСЗВ - 564 (+0) од,

засоби ППО - 325 (+6) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2801 (+32),

крилаті ракети - 1011 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6103 (+20) од,

спеціальна техніка - 423 (+4).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.