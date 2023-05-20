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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 202 430 осіб (+670 за добу), 3781 танк, 3229 артсистем, 7382 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 20 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 202 430 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,

танків - 3781 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7382 (+5) од,

артилерійських систем - 3229 (+19) од,

РСЗВ - 564 (+0) од,

засоби ППО - 325 (+6) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2801 (+32),

крилаті ракети - 1011 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6103 (+20) од,

спеціальна техніка - 423 (+4).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 202 430 осіб (+670 за добу), 3781 танк, 3229 артсистем, 7382 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Zemer
    Засоби ППО - 6 !!!
  • MyronMaG mm
    ППО та арта
  • Valentyna N
    Вчора ж під вечір про це писали:
    в Маріуполі бавовною накрилась база рашистських ППО.
    Цікаво, що там було: С300 чи улюблені рашистами "панцирі"?
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