9 осіб зазнали поранень на Запоріжжі за минулу добу. Окупанти завдали 92 ударів по 16 населених пунктах області, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко
"Ворог здійснив 92 удари по 16 населених пунктах Запорізької області: бив авіацією по Полтавці та Малій Токмачці, наніс 7 ударів з РСЗВ по Таврійському, Новоданилівці, Чарівному, Верхній Терсі, тричі атакував з БПЛА Новоандріївку, Ольгівське та 80 разів застосував артилерію по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Кам'янському, Білогір'ю, Червоній Криниці, Малинівці та іншим селам на лінії вогню", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, під час авіаудару по Малій Токмачці постраждав 42-річний місцевий житель. Наразі його стан важкий.
Крім того, вночі росіяни поцілили з РСЗВ у житлові будинки у Таврійському: поранень зазнали дві жінки 40 та 44 років, 18-річна дівчина й 14-річний хлопець.
У Верхній Терсі під час нічного обстрілу постраждали чоловіки 35, 55 та 58 років й 39-річна жінка.
Повідомляється, що постраждалі отримують необхідну допомогу у медичних закладах.