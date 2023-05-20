9 осіб зазнали поранень на Запоріжжі за минулу добу. Окупанти завдали 92 ударів по 16 населених пунктах області, - ОВА

За минулу добу російські окупанти завдали 92 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Поранень зазнали 9 мирних жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко



"Ворог здійснив 92 удари по 16 населених пунктах Запорізької області: бив авіацією по Полтавці та Малій Токмачці, наніс 7 ударів з РСЗВ по Таврійському, Новоданилівці, Чарівному, Верхній Терсі, тричі атакував з БПЛА Новоандріївку, Ольгівське та 80 разів застосував артилерію по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Кам'янському, Білогір'ю, Червоній Криниці, Малинівці та іншим селам на лінії вогню", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час авіаудару по Малій Токмачці постраждав 42-річний місцевий житель. Наразі його стан важкий.



Крім того, вночі росіяни поцілили з РСЗВ у житлові будинки у Таврійському: поранень зазнали дві жінки 40 та 44 років, 18-річна дівчина й 14-річний хлопець.



У Верхній Терсі під час нічного обстрілу постраждали чоловіки 35, 55 та 58 років й 39-річна жінка.



Повідомляється, що постраждалі отримують необхідну допомогу у медичних закладах.

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