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Зеленський проведе в Японії переговори з прем’єром Кісідою, - Kyodo

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Зеленський проведе в Японії переговори з прем’єром Кісідою, - Kyodo
Президент України Володимир Зеленський планує під час візиту до Японії провести переговори з тамтешнім прем’єр-міністром Фуміо Кісідою.

Про це пише видання Kyodo, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його даними, очікується, що Зеленський прибуде до Хіросіми сьогодні в другій половині дня за місцевим часом (близько опівдня за Києвом). Це буде його перша поїздка до Японії.

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В уряді Японії повідомили, що український президент планує, крім участі у саміті G7, провести двосторонні переговори з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісіда.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський у п’ятницю, 19 травня, здійснив візит до Саудівської Аравії, де, серед іншого, взяв участь у саміті Ліги арабських держав закликав держави-члени цього регіонального об’єднання долучитися до імплементації української формули миру.

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Звідти він вирушить до Японії, де візьме участь у саміті Великої Сімки та зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль 2a613f18
    Хаи іздить -- шось випросить . А на Банковіи шо він висидить . Залужнии на місці .
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    заодно ленка снова изучит систему питания в японских школах и внедрит ее для своих спиногорызов а то все скумбрию едят
  • адвокат офіс
    Треба вести переговори про відкриття другого фронту
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