Мотопробіг на честь захисників Маріуполя вирушить зі Львова до Києва

У Львові стартує мотопробіг, учасники якого хочуть нагадати суспільству про річницю закінчення героїчної оборони Маріуполя.

Про це повідомили в громадській організації "Жінки зі сталі", інформує Цензор.НЕТ.

Учасники мотопробігу вирушать за маршрутом "Львів - Рівне - Звягель - Житомир - Київ".

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"Його організатори та учасники хочуть показати всій Україні, що проблема полонених болюча та глибока. Вони хочуть підтримати не тільки полонених оборонців Маріупольського гарнізону, а й захисників з інших напрямків фронту України", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, протягом року Україні вдалося повернути з полону близько 500 захисників "Азовсталі", ще близько 2000 залишаються в російській неволі.