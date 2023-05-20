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Мотопробіг на честь захисників Маріуполя вирушить зі Львова до Києва

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Мотопробіг на честь захисників Маріуполя вирушить зі Львова до Києва
У Львові стартує мотопробіг, учасники якого хочуть нагадати суспільству про річницю закінчення героїчної оборони Маріуполя.

Про це повідомили в громадській організації "Жінки зі сталі", інформує Цензор.НЕТ.

Учасники мотопробігу вирушать за маршрутом "Львів - Рівне - Звягель - Житомир - Київ".

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Мотопробіг на честь захисників Маріуполя вирушить зі Львова до Києва 01

"Його організатори та учасники хочуть показати всій Україні, що проблема полонених болюча та глибока. Вони хочуть підтримати не тільки полонених оборонців Маріупольського гарнізону, а й захисників з інших напрямків фронту України", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, протягом року Україні вдалося повернути з полону близько 500 захисників "Азовсталі", ще близько 2000 залишаються в російській неволі.

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